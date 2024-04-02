Путин увидел врагов, которые хотят реванша за Гитлера и Наполеона
Глава РФ Владимир Путин считает, что у России есть геополитические враги, которые хотят реванша за неудачные походы французского императора Наполеона Бонапарта и нацистского диктатора Адольфа Гитлера.
Источник: российский "Интерфакс"
Прямая речь Путина: "Россия, как известно, находится в сложном периоде своей истории. Это всем понятно.
После развала СССР наши геополитические недоброжелатели поставили перед собой цель доразвалить то, что еще осталось от исторической России, доразвалить ее ядро, Россию, Российскую Федерацию и подчинить все, что останется, своим геополитическим интересам.
Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией в исторические периоды, за неудачные походы Гитлера на Россию, Наполеона".
Детали: Как заявил Путин, "кто-то стремится к тому, чтобы в сегодняшних условиях меняющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе за счет России".