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Путин увидел врагов, которые хотят реванша за Гитлера и Наполеона

"Украинская правда"Вторник, 2 апреля 2024, 17:29
Путин увидел врагов, которые хотят реванша за Гитлера и Наполеона
Путин. фото Getty Images

Глава РФ Владимир Путин считает, что у России есть геополитические враги, которые хотят реванша за неудачные походы французского императора Наполеона Бонапарта и нацистского диктатора Адольфа Гитлера.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь Путина: "Россия, как известно, находится в сложном периоде своей истории. Это всем понятно.

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После развала СССР наши геополитические недоброжелатели поставили перед собой цель доразвалить то, что еще осталось от исторической России, доразвалить ее ядро, Россию, Российскую Федерацию и подчинить все, что останется, своим геополитическим интересам.

Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией в исторические периоды, за неудачные походы Гитлера на Россию, Наполеона".

Детали: Как заявил Путин, "кто-то стремится к тому, чтобы в сегодняшних условиях меняющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе за счет России".

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Темы: Путин
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