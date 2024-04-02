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Байден попросил Си повлиять на Россию и Иран

Ирина Кутелева, Евгений КизиловВторник, 2 апреля 2024, 19:17
Байден попросил Си повлиять на Россию и Иран
Джо Байден. Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден обсудил с лидером Китая Си Цзиньпинем рычаги влияния КНР на Россию и Иран в контексте войн в Украине и на Ближнем Востоке.

Источник: американский чиновник на брифинге для журналистов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Об этом лидеры говорили в телефонном разговоре - впервые после их личной встречи в Калифорнии в ноябре прошлого года, отметил чиновник.

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Также Байден выразил обеспокоенность по поводу поведения Китая в Южно-Китайском море. В частности, речь идет о недавнем эпизоде, когда китайцы обстреляли из водометов филиппинский сухогруз.

По его словам, Байден подталкивал Си к усилиям в борьбе с наркотиками, одновременно обсуждая прогресс, достигнутый с ноября в отношении мер по ограничению и перекрытию потока некоторых химических веществ для изготовления синтетических наркотиков.

Напомним: 15 ноября Байден и Си встретились на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества – это была их первая личная встреча за год и первый визит Си в Штаты за четыре года.

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Всего через несколько часов после встречи Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором".

Темы: БайденСи ЦзиньпинРосcияИран
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