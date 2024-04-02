Российская атака на Днепр: количество пострадавших достигло 18-ти
Вторник, 2 апреля 2024, 20:51
До 18 человек увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара россиян по городу Днепр 2 апреля.
Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram
Детали: По его словам, 12 человек были госпитализированы, среди них пятеро детей.
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Лысак посетил мальчиков и девочек в больнице и обнародовал фотографии со своего визита.
Прямая речь: "Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Впрочем, говорят, все будет хорошо".
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Что предшествовало: Во вторник днем российские войска нанесли ракетный удар по городу Днепр. Кроме пострадавших людей, разрушениям подверглись детский сад, колледж и предприятие.