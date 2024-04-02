В Днепре обнародовали видео последствий российского удара по городу

Здание спортивного колледжа в Днепре, которое пострадало от российской ракеты во вторник. Фото: ГСЧС

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак опубликовал видео последствий ракетного удара по Днепру со стороны россиян, в результате которого 2 апреля пострадали 18 человек, включая детей.

Источник: Лысак в Telegram

Детали: По словам главы ОВА, своей атакой россияне разрушили детский сад и колледж, в котором более 40 лет воспитывали "настоящих звезд спорта".

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Прямая речь: "Отсюда вышли известные на мировой арене спортсмены Ярослава Магучих, Михаил Кохан, Анна Рыжикова и Денис Кесиль. Те, которые в этом году будут представлять страну на Олимпийских играх".

У Дніпрі опублікували відео наслідків російського удару по місту pic.twitter.com/fxYrgNjWG5 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 2, 2024

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Детали: Лысак отметил, что во время взрыва в колледже были парни и девушки, и хорошо, что они придерживались правил безопасности и спустились в укрытие.

Что предшествовало: Во вторник днем российские войска нанесли ракетный удар по городу Днепр. Пострадали 18 человек. Пятеро детей госпитализированы. Также подверглись разрушениям детский сад, колледж и предприятие.