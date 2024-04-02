Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Днепре обнародовали видео последствий российского удара по городу

Евгений КизиловВторник, 2 апреля 2024, 21:53
В Днепре обнародовали видео последствий российского удара по городу
Здание спортивного колледжа в Днепре, которое пострадало от российской ракеты во вторник. Фото: ГСЧС

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак опубликовал видео последствий ракетного удара по Днепру со стороны россиян, в результате которого 2 апреля пострадали 18 человек, включая детей.

Источник: Лысак в Telegram

Детали: По словам главы ОВА, своей атакой россияне разрушили детский сад и колледж, в котором более 40 лет воспитывали "настоящих звезд спорта".

Реклама:

Прямая речь: "Отсюда вышли известные на мировой арене спортсмены Ярослава Магучих, Михаил Кохан, Анна Рыжикова и Денис Кесиль. Те, которые в этом году будут представлять страну на Олимпийских играх".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Лысак отметил, что во время взрыва в колледже были парни и девушки, и хорошо, что они придерживались правил безопасности и спустились в укрытие.

Что предшествовало: Во вторник днем российские войска нанесли ракетный удар по городу Днепр. Пострадали 18 человек. Пятеро детей госпитализированы. Также подверглись разрушениям детский сад, колледж и предприятие.

Темы: Днепрракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WP описывает "мирный план" Трампа: Заставить Украину отдать территории

фото, видеоВ Орске прорвало вторую дамбу: остановлена работа местного НПЗ, введен режим ЧС

Ночью ПВО уничтожила все 17 вражеских "Шахедов", которыми россияне атаковали Украину – Генштаб

Выборы в Словакии выиграл пророссийский кандидат

Президент призвал Раду принять закон о мобилизации в ближайшие дни

обновленоПовестка как месть: в СБУ и МОУ отреагировали на новую информацию от "Слідство.Інфо"

Все новости...
Россияне обстреляли село на Купянщине: погиб мужчина, пострадал ребенок
На фронте за сутки 62 столкновения, больше всего на Новопавловском направлении – Генштаб
Российские террористы каждый раз получают более дальнобойные ответы на их удары - Зеленский
Российская атака на Днепр: количество пострадавших достигло 18-ти
Последние новости
18:12
"Другу Путина" Шредеру 80 лет: Шольц и Штайнмайер поздравили
17:59
МАГАТЭ заявило о взрыве беспилотника на территории ЗАЭС
17:35
WP описывает "мирный план" Трампа: Заставить Украину отдать территории
17:13
Российская компания, несмотря на отрицания, поставляет военным микрочипы – "Голос Америки"
16:55
фотоПоследствия ударов по Харькову: 5 пострадавших, повреждены 13 домов и учебные заведения
16:48
Ученые рассказали о рекордном скачке температуры в Антарктиде: его зафиксировали в 2022-м году
16:42
Глава МИД Британии предупредил Израиль, что его поддержка не безусловна
16:36
Буданов поддерживает идею Папы об обмене "всех на всех": Осталось убедить Россию
16:16
Международные партнеры выделили более $700 млн на гуманитарное разминирование Украины
16:08
фотоСырский и Умеров посмотрели новые разработки: Враги почувствуют
Все новости...
Реклама: