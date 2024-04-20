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The Guardian: Минобороны Британии не потратило и половины денег из международного фонда поддержки Украины 

Алена ИвашкивСуббота, 20 апреля 2024, 02:38
The Guardian: Минобороны Британии не потратило и половины денег из международного фонда поддержки Украины 
фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Министерство обороны Великобритании не использовало более половины военного фонда в размере 900 миллионов фунтов стерлингов, который предназначен для Украины.

 Источник: The Guardian

Детали: Деньги не были использованы из-за бюрократических задержек с заключением контрактов.

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Международный фонд для Украины, возглавляемый Великобританией, насчитывает девять стран-доноров. Критики утверждают, что он медленно поставляет оружие на фронт.

Из 900 млн фунтов стерлингов, предоставленных правительствами за последние два года, из которых 500 млн фунтов стерлингов поступили от Великобритании, только 404 млн фунтов стерлингов было выделено или потрачено.

Министры признали, что часть оборудования, предусмотренного подписанными контрактами, не прибудет в Украину до весны следующего года.

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По словам чиновников МО Британии, задержки вызваны необходимостью оценить каждую из огромного количества оборонных компаний, участвовавших в тендерах на получение контрактов.

Международный фонд для Украины был создан в августе 2022 года для финансирования военной подготовки и оборудования после Российского вторжения.

Он был разработан как "гибкий фонд с низким уровнем бюрократии", которым руководит Министерство обороны Великобритании от имени исполнительной комиссии, состоящей из Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции и Литвы.

Темы: Великобританияпомощь Украине
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