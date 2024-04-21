Враг продолжит атаковать энергетические объекты, но блэкаута не будет – Галущенко

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что, несмотря на атаки России на энергетические объекты, блэкаута в Украине не будет.

Источник: Галущенко в эфире телемарафона, цитирует Суспільне

Прямая речь: "К сожалению, нет никаких сомнений в том, что атаки врага будут продолжаться. Однако энергосистема целостная. Тотального блэкаута в стране не будет".

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Детали: Галущенко добавил, что нужно быть готовым к любым сценариям и отметил, что энергетики делают все, чтобы худшие сценарии не реализовались.

"Как уже показывает опыт прошлого календарного года, мы свое слово держим", – отметил министр.

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