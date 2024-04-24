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ISW: Российские войска в ближайшие недели изменят цели и усилят удары

Алена ИвашкивСреда, 24 апреля 2024, 03:15
ISW: Российские войска в ближайшие недели изменят цели и усилят удары
ПВО, фото: Getty Images

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о намерении РФ усилить свою ударную кампанию, чтобы нарушить материально-техническое обеспечение украинских военных. ISW считает, что российские войска, вероятно, усилят удары беспилотниками и ракетами в ближайшие недели, чтобы максимально нанести ущерб украинской инфраструктуре и оборонно-промышленной базе до того, как придет помощь из США.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Военные аналитики предполагают, что сосредоточенность разговоров Шойгу на ударах по украинской логистике свидетельствует о том, что российские войска могут изменить свой набор целей, чтобы поразить украинскую транспортную инфраструктуру, логистику и военные складские объекты.

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Российские войска, вероятно, активизируют текущие наступательные операции в ближайшие недели, чтобы использовать материальные ограничения украинских войск накануне прибытия помощи по безопасности из США. 

Сосредоточенность Шойгу на российских наступательных операциях вблизи Часового Яра, к западу от Авдеевки, а также к западу и юго-западу от города Донецк дополнительно указывает на то, что российские войска, вероятно, усилят наступление в этих районах.

Российские войска нанесли мощные удары по объектам украинской транспортной инфраструктуры в Днепропетровской области 19 апреля и могут намереваться повторить и расширить эти удары в ближайшие недели, чтобы перекрыть украинские наземные линии связи. 

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Российское военное командование может надеяться, что скоординированные усилия по перекрытию ограничат способность Украины в достаточной степени распределять живую силу и материально-технические средства на критически важных участках фронта и отсрочат улучшение возможностей, которые предоставит украинским войскам прибытие американской помощи по безопасности.

Ключевые выводы ISW за 23 апреля:

  • Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о российских наступательных операциях вблизи Часового Яра, Авдеевки и Донецка и объявил о намерениях России усилить свою ударную кампанию с целью подрыва украинской логистики.
  • Шойгу также обсудил текущую российскую военную реформу во время выступления на коллегии Минобороны 23 апреля, прикрывая текущие усилия по экспансии информационной операцией, направленной на то, чтобы представить всю российскую военную деятельность как оборонительную и являющуюся ответом на вероятную агрессию со стороны НАТО.
  • Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан 23 апреля посетил Санкт-Петербург для участия в 12-м российском саммите по международной безопасности.
  • Чеченская Республика, похоже, пытается теснее сблизиться с Ираном на фоне интенсификации двустороннего сотрудничества в сфере безопасности между Россией и Ираном.
  • Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 23 апреля объявил о предоставлении Украине крупнейшего в истории Великобритании пакета военной помощи на сумму 500 млн. фунтов стерлингов (около $662 млн.).
  • Молдавские власти конфисковали более миллиона долларов у связанных с Кремлем молдавских оппозиционных политиков в аэропорту Кишинева в ночь с 22 на 23 апреля, которые оппозиционные политики, вероятно, намеревались использовать для подкупа протестующих и избирателей.
  • Российский федеральный цензор Роскомнадзор заблокировал 150 сервисов виртуальных частных сетей (VPN) в России, что является еще одним шагом Кремля к дальнейшей цензуре и контролю над российским информационным пространством.
  • По сообщениям, удары украинских беспилотников и недавние наводнения в России привели к тому, что недельный объем переработки нефти в России упал до 11-месячного минимума, хотя пока что снижение объемов переработки было незначительным.
  • Украинские войска недавно продвинулись вперед возле Часового Яра (к западу от Бахмута), а российские войска продвинулись вперед возле Донецка.
  • Известные российские военные блогеры продолжают жаловаться на неэффективность российских беспилотников на поле боя.

Темы: РосcияISWвойна
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