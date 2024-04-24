ISW: Российские войска в ближайшие недели изменят цели и усилят удары

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о намерении РФ усилить свою ударную кампанию, чтобы нарушить материально-техническое обеспечение украинских военных. ISW считает, что российские войска, вероятно, усилят удары беспилотниками и ракетами в ближайшие недели, чтобы максимально нанести ущерб украинской инфраструктуре и оборонно-промышленной базе до того, как придет помощь из США.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Военные аналитики предполагают, что сосредоточенность разговоров Шойгу на ударах по украинской логистике свидетельствует о том, что российские войска могут изменить свой набор целей, чтобы поразить украинскую транспортную инфраструктуру, логистику и военные складские объекты.

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Российские войска, вероятно, активизируют текущие наступательные операции в ближайшие недели, чтобы использовать материальные ограничения украинских войск накануне прибытия помощи по безопасности из США.

Сосредоточенность Шойгу на российских наступательных операциях вблизи Часового Яра, к западу от Авдеевки, а также к западу и юго-западу от города Донецк дополнительно указывает на то, что российские войска, вероятно, усилят наступление в этих районах.

Российские войска нанесли мощные удары по объектам украинской транспортной инфраструктуры в Днепропетровской области 19 апреля и могут намереваться повторить и расширить эти удары в ближайшие недели, чтобы перекрыть украинские наземные линии связи.

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Российское военное командование может надеяться, что скоординированные усилия по перекрытию ограничат способность Украины в достаточной степени распределять живую силу и материально-технические средства на критически важных участках фронта и отсрочат улучшение возможностей, которые предоставит украинским войскам прибытие американской помощи по безопасности.

Ключевые выводы ISW за 23 апреля: