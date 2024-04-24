Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Госдеп США добавил телемарафон в отчет о нарушениях прав человека

Иванна Костина, Татьяна ОлейникСреда, 24 апреля 2024, 11:04
Госдеп США добавил телемарафон в отчет о нарушениях прав человека
СКРЫНШОТ ИЗ ПРЯМОГО ЭФИРА МАРАФОНА

Государственный департамент США упомянул о телемарафоне "Единые новости" в качестве примера нарушения свободы выражения мнений в отчете о нарушениях прав человека в 2023 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на текст отчета

Детали: Госдеп отмечает, что Конституция и законы Украины предусматривали свободу выражения мнений, в том числе для прессы и других СМИ, но власть не всегда уважала эти права.

Реклама:

Президент Зеленский подписал указ о введении военного положения в феврале 2022 г. после полномасштабного вторжения России в Украину, что позволило дальнейшее ограничение СМИ и свободы СМИ.

"Например, национальный телемарафон – сменная платформа каналов, придерживающихся правительственной линии по репортажам о войне – обеспечил беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм.

Более того, некоторые СМИ сообщили об отстранении от выгодных контрактов на наземное вещание и давлении со стороны Офиса президента весной 2022 года", – говорится в отчете.

ВИДЕО ДНЯ

В отчете утверждается, что правительство запрещало, блокировало или налагало санкции на СМИ и отдельных журналистов, которые считались угрозой национальной безопасности или высказывали позицию, которая, по мнению властей, подрывала суверенитет и территориальную целостность страны.

"Некоторые ораторы, критиковавшие правительство, также были занесены в черный список правительственных новостных программ. Журналисты-расследователи, критиковавшие правительство, иногда становились мишенью негативных кампаний в социальных сетях, иногда через дружественные к правительству каналы", – говорится в отчете.

В то же время в Госдепе отметили, что за несколькими исключениями лица на территориях, находящихся под контролем украинского правительства, обычно могут публично и частно критиковать правительство и обсуждать вопросы, представляющие общественный интерес, не опасаясь официальных репрессий.

Следует отметить, что в ноябрьском отчете Еврокомиссии по соблюдению принципов свободы слова и свободы выражения Украина получила несколько более высокий балл, чем в целом по сектору фундаментальных прав.

Единственный марафон тогда критики фактически не испытывал – чувствовалось понимание контекста великой войны и необходимости держать информационную безопасность. Однако после завершения военного положения, подчеркивала ЕК, потребуется полное возобновление плюрализма.

О том, почему власти не хотят отказаться от телемарафона читайте в статье УП.

Также Украинская правда писала о том, как работает телемарафон изнутри и кто его курирует.

Темы: СШАтелевидениеСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В России с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны

Сырский: Силы обороны отошли на запад от Бердичей, Семеновки и Новомихайловки

Илон Маск неожиданно посетил Китай и планирует встретиться с чиновниками

фото, видеоИз Тисы вытащили тела двух мужчин

В Германии зарезали двух украинцев, подозреваемый - россиянин

Пока Украина ожидает помощи от США, россияне могут получить тактические преимущества – ISW

Все новости...
США
В США заявили о доказательствах попыток Китая повлиять на предстоящие выборы
Разведка США считает, что Путин не приказывал убить Навального - СМИ
Зеленский сообщал Джонсону, что без американской помощи Украина продержится "до апреля" - СМИ
Последние новости
19:21
Ирландия хочет возвращать в Британию мигрантов, которые сбежали из-за закона о депортации
19:12
Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне
18:58
Польша планирует с июля снизить цены на электроэнергию для потребителей
18:48
Зеленский: Хотим сделать соглашение по безопасности с США сильнейшим из всех
18:21
Кардиологи объяснили, как подъем по лестнице влияет на продолжительность жизни
18:15
Hyundai и KIA подписали соглашение о технологии подключенных авто с китайским Baidu
18:09
В цирке Запорожья дети сорвались с 3-метровой высоты
17:50
Глава МИД Польши "не удивится", если Россия нападет на его страну
17:41
интервьюГераскевич: Сергея Бубки вообще не должно быть в украинском спорте
17:30
Заставляет посмотреть эволюцию: телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал стремительный рост некоторых галактик
Все новости...
Реклама: