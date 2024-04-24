Еврокомиссар считает, что вступление Украины в ЕС не повлечет значительных финансовых проблем

Европейский комиссар по бюджетным вопросам Йоханнес Хан заявил, что вступление Украины в Европейский Союз не составит значительных финансовых трудностей для объединения.

Источник: Йоханнес Хан в интервью изданию медиагруппы Funke, которое цитирует информагентство DTS, "Европейская правда"

Детали: По словам Гана, запланированное вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения бюджета Евросоюза до 20%. Но такое увеличение будет необходимым, если будут сохранены действующие правила предоставления сельскохозяйственной помощи и структурной поддержки в пределах ЕС.

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"Это звучит гигантски, но это соответствует лишь 0,2% европейского экономического производства, и это, безусловно, возможно. Это стоящая инвестиция, потому что Украина имеет огромный экономический потенциал", – пояснил еврокомиссар.

Он уточнил, что увеличение бюджета на 20% при нынешних условиях будет означать дополнительные 200 миллиардов евро в течение семилетнего бюджетного периода ЕС.

"Финансовая сторона – это наименьшее, что меня беспокоит. Большей проблемой является подготовка в ЕС: как мы принимаем решения, как мы обеспечиваем верховенство права? Как нам совместить большой аграрный сектор Украины с нашим сельским хозяйством?" – подчеркнул Ган.

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В прошлом году СМИ со ссылкой на внутренние оценки европейских чиновников сообщали, что в первые семь лет после полноценного вступления Украины в ЕС она сможет претендовать примерно на 186 млрд евро из бюджета Евросоюза.

Как известно, украинская сторона и Брюссель работают над тем, чтобы официальное открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС состоялось не позднее конца июня – когда председательство в Совете ЕС завершит Бельгия и начнется полугодовое председательство Венгрии.

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