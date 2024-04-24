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Салливан: Из-за задержки с помощью Украина потеряла Авдеевку

Олег Павлюк, Станислав ПогориловСреда, 24 апреля 2024, 22:48
Салливан: Из-за задержки с помощью Украина потеряла Авдеевку
Джейк Салливан, фото: Getty Images

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что ВСУ потеряли часть территорий на востоке, в частности, Авдеевку из-за задержки с одобрением помощи Украине.

Источник: Салливан во время брифинга в Белом доме 24 апреля, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Последствия задержки почувствовали в Украине. За последние полгода Украина была вынуждена экономить боеприпасы, и это привело к потере части территории на востоке, в частности Авдеевки".

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Детали: Комментируя одобрение дополнительного финансирования для союзников США, в частности для Украины, Салливан признал, что на этот процесс ушло "слишком много" времени.

Он добавил, что сегодняшний пакет военной помощи США на 1 миллиард долларов "является отличной новостью для Украины", но украинские Вооруженные силы все еще находятся под жестким давлением на поле боя.

"И вполне возможно, что в грядущие годы Россия может получить дополнительные тактические достижения", – указал Салливан, упомянув в частности попытки наступления российских сил ценой значительных потерь на город Часов Яр и населенные пункты к востоку от Авдеевки.

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"Факт заключается в том, что у нас уйдет некоторое время, чтобы выйти из той ямы, которую образовала полугодовая задержка до одобрения Конгрессом дополнительного финансирования", – подытожил представитель Белого дома.

Предистория:

  • Президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.
  • Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.

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Темы: СШАпомощь УкраинеАвдеевка
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