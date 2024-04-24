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В Белом доме рассказали, почему США передали Украине ракеты ATACMS еще в марте

Олег Павлюк, Станислав ПогориловСреда, 24 апреля 2024, 23:12
В Белом доме рассказали, почему США передали Украине ракеты ATACMS еще в марте
Джейк Салливан, фото: Getty Images

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил сообщения СМИ о том, что Украина уже получила ракеты ATACMS и рассказал, почему это оружие передали уже в марте.

Источник: Салливан во время брифинга в Белом доме 24 апреля, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Эти поставки начались в марте в рамках пакета PDA (механизм, который позволяет президенту США передавать оружие с армейских складов - ред.), который президент одобрил 12 марта, и эти ракеты прибыли в Украину".

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Детали: Салливан рассказал, что в феврале президент США Джо Байден поручил "передать Украине значительное количество ракет ATACMS для использования в пределах суверенной украинской территории".

Советник Байдена отметил, что решение по ATACMS Вашингтон принял после того, как Россия применила баллистические ракеты из Северной Кореи против Украины и начала массированные обстрелы гражданской инфраструктуры.

Также Салливан повторил, что главной причиной непредоставления Украине ATACMS ранее были "беспокойства относительно собственной боевой готовности", но их преодолели за счет заказа значительной партии этих ракет у производителя.

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"И, как следствие, мы можем продолжать поставки ATACMS с одновременным сохранением боевой готовности американских сил", – подытожил он.

Предистория:

  • Американские СМИ со ссылкой на источники писали, что Украина получила ATACMS в рамках предыдущего пакета военной помощи на 300 миллионов долларов, объявленного в марте, и уже по меньшей мере дважды применила их по российским целям во временно оккупированном Крыму и Запорожской области.
  • Как сообщалось, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

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Темы: СШАпомощь Украинеоружие
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