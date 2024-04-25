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По всей Украине звучала тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Ирина БалачукЧетверг, 25 апреля 2024, 10:54
По всей Украине звучала тревога из-за взлета российского МиГ-31К
Скриншот з alerts.in.ua

Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". Опасность продолжалась 25 мин.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К".

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Детали: Когда звучит сигнал тревоги, необходимо пройти в укрытие.

Обновлено: В 10:53 тревоги начали отменять.

Темы: воздушная тревога
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