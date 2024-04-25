ГБР расследует взрывы в Николаеве: при погрузке боеприпасов погибли бойцы ВСУ

Работники ГБР расследуют уголовное производство относительно обстоятельств взрывов в Николаеве и причин, которые привели к трагедии 24 апреля 2024 года.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: По предварительной информации, в Николаеве на автомобильной парковке во время неосторожной перегрузки боеприпасов военнослужащими из одного автомобиля в другой произошла детонация.

Реклама:

В результате взрыва погибли двое бойцов и еще двое получили ранения. Также загорелись автомобили, которые были рядом с эпицентром взрыва. Во время ликвидации пожара, произошел еще один взрыв, из-за которого травмировались пять спасателей, приехавших на вызов.

ГБР открыто уголовное производство по факту нарушений правил обращения с оружием.