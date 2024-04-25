Bloomberg: В Катаре на выходных пройдет встреча советников по саммиту мира

Советники по вопросам национальной безопасности и чиновники со всего мира встретятся в катарской Дохе в эти выходные, чтобы обсудить планы проведения саммита по миру в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на проинформированные источники издания Bloomberg

Детали: По словам собеседников агентства, список участников встречи в столице Катара еще не сформировали окончательно. Они добавили, что Россию не пригласили, а будет ли присутствовать Китай, остается непонятным.

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Союзники Украины считают присутствие Китая важным для успеха саммита, учитывая влияние, которое, по их словам, Пекин имеет на Москву.

До сих пор Китай участвовал только в одной встрече, которая состоялась в Саудовской Аравии в августе прошлого года. Пекин и несколько других стран, входящих в группу БРИКС, настаивают на том, что Россию следует пригласить к участию в дискуссиях.

Встреча должностных лиц из стран G7 и так называемого Глобального Юга является частью переговоров, которые готовят почву для саммита высокого уровня, который должен состояться в Швейцарии в июне.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка узнала о плане России по препятствованию Глобальному саммиту мира в Швейцарии, запланированном на середину июня.

Зеленский подчеркнул, что Украина и союзники одинаково заинтересованы в привлечении России к ответственности, и именно саммит мира в Швейцарии "дает всем нам реальный шанс на справедливый мир и восстановление действенности международного права".

Двухдневная конференция высокого уровня по урегулированию войны в Украине – инаугурационный Саммит мира – состоится в Швейцарии 15 и 16 июня.

Россия заявила, что не будет участвовать в переговорах.

Президент Зеленский говорил, что разработанные в Швейцарии детали мирного плана некоторые "представители континентов" передадут РФ.