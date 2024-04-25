Bloomberg: В Катаре на выходных пройдет встреча советников по саммиту мира
Советники по вопросам национальной безопасности и чиновники со всего мира встретятся в катарской Дохе в эти выходные, чтобы обсудить планы проведения саммита по миру в Украине.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на проинформированные источники издания Bloomberg
Детали: По словам собеседников агентства, список участников встречи в столице Катара еще не сформировали окончательно. Они добавили, что Россию не пригласили, а будет ли присутствовать Китай, остается непонятным.
Союзники Украины считают присутствие Китая важным для успеха саммита, учитывая влияние, которое, по их словам, Пекин имеет на Москву.
До сих пор Китай участвовал только в одной встрече, которая состоялась в Саудовской Аравии в августе прошлого года. Пекин и несколько других стран, входящих в группу БРИКС, настаивают на том, что Россию следует пригласить к участию в дискуссиях.
Встреча должностных лиц из стран G7 и так называемого Глобального Юга является частью переговоров, которые готовят почву для саммита высокого уровня, который должен состояться в Швейцарии в июне.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка узнала о плане России по препятствованию Глобальному саммиту мира в Швейцарии, запланированном на середину июня.
Зеленский подчеркнул, что Украина и союзники одинаково заинтересованы в привлечении России к ответственности, и именно саммит мира в Швейцарии "дает всем нам реальный шанс на справедливый мир и восстановление действенности международного права".
Двухдневная конференция высокого уровня по урегулированию войны в Украине – инаугурационный Саммит мира – состоится в Швейцарии 15 и 16 июня.
Россия заявила, что не будет участвовать в переговорах.
Президент Зеленский говорил, что разработанные в Швейцарии детали мирного плана некоторые "представители континентов" передадут РФ.