ISW: Если Россия захватит Часов Яр, это откроет ей дорогу к "оборонному поясу"
Российские войска представляют реальную угрозу захвата Часов Яра, хотя они, возможно, не смогут сделать это быстро. Захват Часового Яра позволит российским войскам начать дальнейшие наступательные операции против городов, которые формируют значительный оборонительный пояс Украины в Донецкой области.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Военные аналитики отметили, что российские наступательные операции к западу от Авдеевки могут предоставить тактические преимущества. А российская наступательная операция по захвату Часового Яра открывает российским войскам ближайшие перспективы для оперативно значимого продвижения вперед.
Российские войска в районе Авдеевки остаются примерно в 30 километрах от их оперативной цели в Покровске и примерно в 17 километрах от относительно крупных сел к востоку от Покровска.
Даже если российские тактические успехи заставят украинские войска отступить на позиции дальше на запад, нынешние российские успехи к северо-западу от Авдеевки вряд ли станут оперативно значимыми в ближайшей перспективе.
Российское давление на Часов Яр является большим. Российские войска, которые сейчас находятся на восточных окраинах Часового Яра, активизировали усилия по захвату города с марта 2024 года.
Российские войска, вероятно, пытаются захватить как можно большую территорию до прибытия американской помощи по безопасности. Это оружие значительно улучшит обороноспособность Украины в ближайшие недели, и российское военное командование может активизировать наступательные операции к северо-западу от Авдеевки, поскольку эта территория предоставляет больше возможностей для быстрого достижения тактических успехов, несмотря на относительную оперативную незначимость этих успехов.
Ключевые выводы ISW за 25 апреля:
- Российские войска стабилизируют свое небольшое выступление к северо-западу от Авдеевки и могут получить дальнейшие тактические преимущества, которые могут заставить украинские войска отступить с других тактических позиций вдоль линии фронта к западу от Авдеевки на более защищенную линию.
- Российские наступательные операции к западу от Авдеевки имеют целью использовать возможности для тактических преимуществ, тогда как российская наступательная операция по захвату Часового Яра предлагает российским войскам ближайшие перспективы для оперативно значимого продвижения вперед.
- Американские чиновники обеспокоены тем, что последнего пакета военной помощи Украине может быть недостаточно для того, чтобы Украина смогла восстановить всю свою территорию. Кроме того, военная помощь США - это лишь часть того, что сейчас нужно Украине. Но Украина сама работает над решением других потребностей, связанных с ведением боевых действий, - прежде всего, над решением кадровых проблем и расширением своей оборонно-промышленной базы (ОПБ).
- По сообщениям, российские войска размещают на критически важных участках фронта беспилотники, адаптированные для большей устойчивости к украинским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), вероятно, в попытке использовать новые технологические возможности для использования ограниченного времени до прибытия в Украину американской помощи по безопасности.
- Известный российский канал военных блогеров, награжденный Кремлем, объявил об открытии "медиа-школы" на Балканах, что, вероятно, является поддержкой усилий Кремля по расширению своего влияния в международном информационном пространстве.
- Президент Франции Эммануэль Макрон в своей речи 25 апреля подчеркнул важность самодостаточности Европы для ее обороны и суверенитета.
- Недавно украинские силы осуществили подтвержденные продвижения под Северском, а российские силы - под Авдеевкой и на границе Донецкой и Запорожской областей.
- Президент России Владимир Путин 25 апреля оправдал усилия России, направленные на национализацию российских предприятий, в том числе предприятий оборонно-промышленной базы.