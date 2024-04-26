В ночь субботу в Украине будет дождливо, в воскресенье − преимущественно без осадков

В субботу ночью в Украине пройдут дожди, в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью ожидаются небольшие заморозки на поверхности почвы, в субботу днем и в воскресенье преимущественно без осадков.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 27 апреля ночью в большинстве центральных, Черниговской, Сумской областях кратковременные дожди, местами грозы, в восточных и Запорожской областях местами небольшие дожди, на остальной территории, а также днем в Украине без осадков.

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Температура в юго-восточной части ночью 11-16°, днем 21-26°; на остальной территории ночью 5-10°, в западных, Житомирской и Винницкой областях 1-6° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-3°), днем 15-20° тепла. Ветер северо-западный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве 27 апреля − без осадков, ночью 6-8° тепла, днем 16-18°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 27 апреля самая высокая температура днем была 29,2° в 2013 г., самая низкая ночью -3,2° в 1948 г.

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28 апреля в юго-восточной части и восточных областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 4-9° тепла, на юге и востоке страны 8-13°, на Приазовье до 16°; днем 17-22°, в восточных областях до 25°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В столице в воскресенье будет сухо, ночью 7-9° тепла, днем около 20°, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.