В Польше хотят изменить правила приюта для украинцев с просроченными документами
Правительство Польши учтет решение Украины о приостановлении консульских услуг для мужчин 18-60 лет в общем решении о продлении временной защиты для граждан Украины, которое на этапе подготовки.
Источник: сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом сказал министр внутренних дел Марчин Кервинский в эфире TVN24
Детали: Министра спросили, чего ожидать украинским мужчинам, которые находятся в Польше, учитывая решение Украины приостановить консульские услуги, поскольку для многих это может означать проблемы с документами.
Кервиньский ответил, что все решения в отношении граждан Украины в Польше включены в специальный закон и недавно Польша продлевала временную защиту для украинцев до 30 июня.
"Через несколько дней мы подадим новую редакцию этого закона, где будут урегулированы все вопросы", – сказал министр.
Он добавил, что разработкой решения относительно ситуации украинских мужчин занимается заместитель министра Мацей Дущик.
Кервиньский добавил, что Польша не раскрывает данных о беженцах, которые находятся в Польше, "в том числе украинской стороне".
Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш допустил помощь с возвращением в Украину мужчин мобилизационного возраста, не уточнив, в какой форме это могло бы происходить.
Правительство Польши учтет решение Украины о приостановлении консульских услуг для мужчин 18-60 лет в общем решении о продлении временной защиты для граждан Украины, которое на этапе подготовки.
МИД позже указал, что после вступления закона о мобилизации в силу 18 мая 2024 года "процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона".
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