В Польше хотят изменить правила приюта для украинцев с просроченными документами

Правительство Польши учтет решение Украины о приостановлении консульских услуг для мужчин 18-60 лет в общем решении о продлении временной защиты для граждан Украины, которое на этапе подготовки.

Источник: сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом сказал министр внутренних дел Марчин Кервинский в эфире TVN24

Детали: Министра спросили, чего ожидать украинским мужчинам, которые находятся в Польше, учитывая решение Украины приостановить консульские услуги, поскольку для многих это может означать проблемы с документами.

Реклама:

Кервиньский ответил, что все решения в отношении граждан Украины в Польше включены в специальный закон и недавно Польша продлевала временную защиту для украинцев до 30 июня.

"Через несколько дней мы подадим новую редакцию этого закона, где будут урегулированы все вопросы", – сказал министр.

Он добавил, что разработкой решения относительно ситуации украинских мужчин занимается заместитель министра Мацей Дущик.

ВИДЕО ДНЯ

Кервиньский добавил, что Польша не раскрывает данных о беженцах, которые находятся в Польше, "в том числе украинской стороне".

Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш допустил помощь с возвращением в Украину мужчин мобилизационного возраста, не уточнив, в какой форме это могло бы происходить.

Правительство Польши учтет решение Украины о приостановлении консульских услуг для мужчин 18-60 лет в общем решении о продлении временной защиты для граждан Украины, которое на этапе подготовки.

МИД позже указал, что после вступления закона о мобилизации в силу 18 мая 2024 года "процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона".

Читайте также: Справедливость во вред. Какие последствия будет иметь решение о "наказании" украинцев за границей.