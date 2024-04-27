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В США заявили об изменении своей политики к Грузии, если та поддержит закон об "иноагентах"

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоСуббота, 27 апреля 2024, 09:22
В США заявили об изменении своей политики к Грузии, если та поддержит закон об иноагентах
парламент грузии, фото: georgiantravelguide.com

Двухпартийная группа Сената США 26 апреля направила письмо премьер-министру Грузии, в котором предупредила, что если нововнесенный законопроект об "иноагентах" станет законом, они будут вынуждены добиваться изменения политики Соединенных Штатов в отношении Грузии.

Источник: "Грузия Online", "Европейская правда"

Деталі: Письмо главе правительства Грузии Ираклию Кобахидзе направили 14 сенаторов. Этот документ по содержанию является самым резким среди всех других заявлений со стороны Сената.

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Сенаторы в письме призвали правительство Грузии отозвать закон, который ставит под угрозу отношения США и Грузии, а также повышает вероятность введения санкций в отношении отдельных лиц, прекращения прямого государственного финансирования и расширения визовых ограничений.

Сенаторы также отвергают утверждение правящей партии "Грузинская мечта" о том, что закон об "иноагентах" аналогичен американскому FARA.

В конце письма сенаторы обещают, что никогда не оставят "стремление грузинского народа, который громко и ясно высказался в поддержку демократического и европейского будущего, услышанного всеми". 

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По их словам, отношения между США и Грузией основываются на взаимных интересах и общих ценностях, и каждый из них является решительным сторонником дальнейшего углубления этих отношений.

Однако они также заявляют, что отношения не могут "продолжаться до тех пор, пока этот закон не будет отменен".

28 апреля в Тбилиси готовят большую акцию против закона об "иноагентах", который угрожает западному курсу и евроинтеграции Грузии. 

Рассмотрение проекта во втором чтении планируют на 29 апреля.

На этот же день правящая партия "Грузинская мечта" пригласила на митинг своих сторонников.

От западных партнеров Грузии продолжают поступать сигналы, что законопроект несовместим с западным курсом страны. 

Темы: СШАГрузиязаконодательство
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