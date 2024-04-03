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ISW: снижение призывного возраста поможет ВСУ, но оружие Запада будет решающим

Алена ИвашкивСреда, 3 апреля 2024, 06:30
ISW: снижение призывного возраста поможет ВСУ, но оружие Запада будет решающим
фото: Генштаб ВСУ

Снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет поддержит способность украинской армии восстанавливать и реконструировать существующие подразделения и создавать новые. Но чтобы должным образом вооружить всех мобилизованных военнослужащих нужна западная помощь.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Военные аналитики отметили, что снижение мобилизационного возраста является одним из многих мероприятий, которые Украина рассматривает в рамках усилий, направленных на создание устойчивого аппарата генерирования сил военного времени. 

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Однако Украине необходимо будет обеспечить оружием всех мобилизованных военнослужащих, а длительные дебаты в США относительно военной помощи Украине и задержки в предоставлении западной помощи могут повлиять на скорость, с которой Украина сможет восстановить деградировавшие и создать новые подразделения. 

По оценкам ISW, материальные средства, предоставляемые Западом, остаются важнейшим решающим фактором для способности украинской армии восстанавливать и наращивать свою боевую мощь.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон, который снижает призывной возраст украинских военных с 27 до 25 лет. Верховная Рада приняла закон в мае 2023 года, а закон вступит в силу 3 апреля 2024 года.

Темы: ISWвойнамобилизация
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