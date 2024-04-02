Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет

Президент Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: В карточке соответствующего законопроекта №9281 "О воинской обязанности и военной службе" отмечается, что 2 апреля закон возвращен в ВР с подписью президента.

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Там же отмечается, что документ ждал подписи в ОП с июня 2023 года, то есть 10 месяцев.

Что предшествовало:

30 мая 2023 года Верховная Рада проголосовала за этот законопроект.

Предложения по уменьшению предельного возраста разработало Минобороны в начале мая.

В министерстве объяснили, что длительное пребывание на воинском учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество годных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву по мобилизации.

Кроме того, необходимость их ежегодного прибытия в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, в том числе для прохождения медицинских осмотров, приводит к дополнительным финансовым затратам, нагрузке на медицинских работников и увеличению очередей для прохождения ВВК. Тогда как призыв на срочную военную службу во время военного положения не осуществляется.

5 мая Кабинет министров одобрил изменения в законопроект "О воинской обязанности и военной службе", уменьшив предельный возраст призывников на воинском учете с 27-ми до 25-ти лет.