Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет

Евгений КизиловВторник, 2 апреля 2024, 18:19
Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет
Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: В карточке соответствующего законопроекта №9281 "О воинской обязанности и военной службе" отмечается, что 2 апреля закон возвращен в ВР с подписью президента.

Реклама:

Там же отмечается, что документ ждал подписи в ОП с июня 2023 года, то есть 10 месяцев.

Что предшествовало:

  • 30 мая 2023 года Верховная Рада проголосовала за этот законопроект.
  • Предложения по уменьшению предельного возраста разработало Минобороны в начале мая.
  • В министерстве объяснили, что длительное пребывание на воинском учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество годных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву по мобилизации.
  • Кроме того, необходимость их ежегодного прибытия в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, в том числе для прохождения медицинских осмотров, приводит к дополнительным финансовым затратам, нагрузке на медицинских работников и увеличению очередей для прохождения ВВК. Тогда как призыв на срочную военную службу во время военного положения не осуществляется.
  • 5 мая Кабинет министров одобрил изменения в законопроект "О воинской обязанности и военной службе", уменьшив предельный возраст призывников на воинском учете с 27-ми до 25-ти лет.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: мобилизацияЗеленскийзаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Президент призвал Раду принять закон о мобилизации в ближайшие дни

обновленоПовестка как месть: в СБУ и МОУ отреагировали на новую информацию от "Слідство.Інфо"

В Киеве мужчина напал на работников ТЦК

фотоЗеленский встретился с делегацией Конгресса США на Черниговщине

Глава СБУ дал понять, что ситуация с повесткой журналисту не останется без внимания – нардеп

видеоСлідство.Інфо: СБУ использовала военкомат как месть против журналиста из-за расследования

Все новости...
Президент подписал закон об электронном кабинете военнообязанного
Ограниченно пригодные должны пройти медицинское освидетельствование заново в течение 9 месяцев: Зеленский подписал закон
Россия ударила ракетой по Днепру: пострадали 8 взрослых и 5 детей
НАТО предлагает создать фонд на $100 миллиардов для Украины - СМИ
Последние новости
00:20
обновляется от 23:56Россияне запустили "Шахеды"
23:29
Зеленский о блокировании границы с Польшей: Мы построили несколько путей в обход
23:03
Давление через повестку: "Медиарух" требует открыть производство в отношении сотрудников СБУ и ТЦК
22:47
Генштаб: На Бахмутском направлении отражено 10 атак, на Новопавловском – 16
22:38
Зеленский о фортификациях: На некоторых направлениях до 98% работ выполнено
22:25
Президент: Нам мало одной Турции как посредника
22:09
Зеленский: Не могу звать иностранные войска воевать в Украину, потому что Россия поднимет хайп
21:47
Зеленский: Надеемся на помощь от США, но согласны и на кредит
21:36
Россияне обстреляли Покровский район и убили 5 человек, среди которых несовершеннолетняя
21:11
Зеленский: Чтобы закрыть Украину полностью, нужно 25 систем Patriot
Все новости...
Реклама: