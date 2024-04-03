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Порошенко хочет снова баллотироваться в президенты, но сначала Украина должна победить

Анастасия ПроцСреда, 3 апреля 2024, 11:14
Порошенко хочет снова баллотироваться в президенты, но сначала Украина должна победить
Фото: Getty Images

Петр Порошенко в интервью каналу Al Jazeera сообщил, что планирует снова баллотироваться в президенты Украины. Однако, по его словам, для этого надо сначала завершить боевые действия.

Источник:  Порошенко в интервью каналу Al Jazeera English

Прямая речь: "Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, - да".

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Детали: В то же время Порошенко отметил, что для проведения выборов Украина должна сначала достичь успеха в боевых действиях.

Кроме того, политик подчеркнул, что если Украина вступит в Европейский Союз, то он будет баллотироваться и в Европарламент.

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Справка: Следующие президентские и парламентские выборы должны были бы состояться в 2024 году, но во время военного положения выборы не проводятся.

В сентябре-октябре 2023 года Киевский международный институт социологии провел опрос среди украинцев о проведении выборов. По его результатам, абсолютное большинство считает, что национальные выборы следует проводить после окончания войны, сейчас они не ко времени.

В середине ноября 2023 года все политические силы, представленные в украинском парламенте, подписали меморандум о проведении следующих выборов только после завершения военного положения. Под документом стоят подписи в частности Давида Арахамии от фракции "Слуга народа", Юлии Тимошенко от "Батькивщины", Ирины Геращенко как сопредседателя фракции "Евросолидарность", Александры Устиновой от "Голоса" и представителей других депутатских групп.

Темы: Порошенко
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