Зеленский: Россия готовит на июнь мобилизацию 300 тысяч военных

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия на 1 июня готовит дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии в Киеве, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Могу сказать, что 1 июня Россия готова мобилизовать 300 тысяч дополнительных военных".

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Детали: Также отвечая на вопросы журналистов о том, какое количество новобранцев будет мобилизовано в украинскую армию в этом году, глава государства отметил, что "полмиллиона нам не нужно".

"Что касается отдельного количества людей, которые будут мобилизованы, не могу сказать … Полмиллиона нам не нужно", - сказал Зеленский.

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