Зеленский: Россия готовит на июнь мобилизацию 300 тысяч военных
Среда, 3 апреля 2024, 14:40
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия на 1 июня готовит дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих.
Источник: Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии в Киеве, передает "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Зеленского: "Могу сказать, что 1 июня Россия готова мобилизовать 300 тысяч дополнительных военных".
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Детали: Также отвечая на вопросы журналистов о том, какое количество новобранцев будет мобилизовано в украинскую армию в этом году, глава государства отметил, что "полмиллиона нам не нужно".
"Что касается отдельного количества людей, которые будут мобилизованы, не могу сказать … Полмиллиона нам не нужно", - сказал Зеленский.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- 31 марта В России опубликовали указ лидера государства Владимира Путина о весеннем призыве, где ожидают увидеть еще 150 тысяч россиян.
- Также российское Минобороны 3 апреля отчиталось, что с начала текущего года на военную службу по контракту в армию страны-агрессора вступило уже более 100 тысяч человек.