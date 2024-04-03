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Минобороны РФ заявило, что теракт в Подмосковье поощрил россиян идти воевать в Украину

Станислав ПогориловСреда, 3 апреля 2024, 10:01
Минобороны РФ заявило, что теракт в Подмосковье поощрил россиян идти воевать в Украину
Фото: Getty Images

Российское Минобороны отчиталось о росте количества желающих записаться в армию на контракт и отметило, что большинство хочет идти воевать в Украину якобы для того, чтобы отомстить за теракт в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно: "Во время собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора в городах России, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье".

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Детали: По данным российского оборонного ведомства, с начала текущего года на военную службу по контракту в армию страны-агрессора вступило уже более 100 тыс. человек.

Российские военные утверждают, что только за последние 10 дней на войну в Украину записалось 16 тысяч граждан, а ежедневно приходят в пункты отбора 1700 человек.

Почему это важно: Россия настойчиво ищет "украинский след" в теракте в Подмосковье, несмотря на то, что ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". 

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По словам президента Владимира Зеленского в интервью CBS News, лидер Кремля Владимир Путин использует теракт, чтобы мобилизовать российское общество против Украины. "Он понимает, что у него мобилизация провалена. Ему нужны постоянные ответные действия, которые могли бы мобилизовать его общество против Украины. По крайней мере мобилизовать дух и моральное состояние, низкое уже у тех солдат, которые находятся у нас на оккупированных территориях", - отметил президент.

Также аналитики Института изучения войны (ISW) прогнозировали, что после нападения на "Крокус Сити Холл" российские власти усилят риторику о вероятных западных и украинских угрозах, чтобы получить большую внутреннюю поддержку войны в Украине.

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Темы: Росcиявойнаармия
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