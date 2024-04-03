Минобороны РФ заявило, что теракт в Подмосковье поощрил россиян идти воевать в Украину
Российское Минобороны отчиталось о росте количества желающих записаться в армию на контракт и отметило, что большинство хочет идти воевать в Украину якобы для того, чтобы отомстить за теракт в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".
Источник: Минобороны РФ в Telegram
Дословно: "Во время собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора в городах России, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье".
Детали: По данным российского оборонного ведомства, с начала текущего года на военную службу по контракту в армию страны-агрессора вступило уже более 100 тыс. человек.
Российские военные утверждают, что только за последние 10 дней на войну в Украину записалось 16 тысяч граждан, а ежедневно приходят в пункты отбора 1700 человек.
Почему это важно: Россия настойчиво ищет "украинский след" в теракте в Подмосковье, несмотря на то, что ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".
По словам президента Владимира Зеленского в интервью CBS News, лидер Кремля Владимир Путин использует теракт, чтобы мобилизовать российское общество против Украины. "Он понимает, что у него мобилизация провалена. Ему нужны постоянные ответные действия, которые могли бы мобилизовать его общество против Украины. По крайней мере мобилизовать дух и моральное состояние, низкое уже у тех солдат, которые находятся у нас на оккупированных территориях", - отметил президент.
Также аналитики Института изучения войны (ISW) прогнозировали, что после нападения на "Крокус Сити Холл" российские власти усилят риторику о вероятных западных и украинских угрозах, чтобы получить большую внутреннюю поддержку войны в Украине.
Предыстория:
- Атака на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске 22 марта стала самой смертоносной в РФ за последние 20 лет. Группа людей открыла огонь из автоматического оружия по посетителям концерта, в результате чего погибло по меньшей мере 144 человека.
- Ответственность за стрельбу взяла на себя группировка "Исламское государство". Однако Россия упорно продолжает обвинять в нападении Украину, не предоставив при этом никаких доказательств. Киев решительно отвергает эти обвинения.
- Кремлевский лидер Владимир Путин признал, что теракт в "Крокус сити холле" 22 марта совершили "радикальные исламисты", но обвинил в стрельбе "воюющих с Россией руками киевского режима".
- 28 марта координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в очередной раз опроверг заявления российского лидера Владимира Путина о том, что теракт в Crocus City Hall в Подмосковье связан с Украиной.
- Накануне издание The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников проинформировало, что за две недели до теракта правительство США уведомило российских чиновников, что "Крокус Сити Холл" является потенциальной целью для террористов.