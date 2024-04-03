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В ГУР рассказали, сколько Су-34, Су-35 и А-50У есть у россиян

Валентина РоманенкоСреда, 3 апреля 2024, 15:15
В ГУР рассказали, сколько Су-34, Су-35 и А-50У есть у россиян
Су-34. иллюстративное фото из Википедии

В своем авиапарке Россия имеет примерно по сотне истребителей-бомбардировщиков Су-34 и многофункциональных истребителей Су-35.

Источник: ответ Главного управления разведки Минобороны Украины на запрос "АрміяInform"

Детали: В частности, по имеющимся данным, по состоянию на март 2024 года в составе воздушно-космических сил вооруженных сил РФ находится около 100 многофункциональных истребителей Су-35, более 100 истребителей-бомбардировщиков Су-34, а также семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У.

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При этом три А-50У находятся на ремонте и модернизации.

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Темы: авиаРосcиявойнаГУР
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