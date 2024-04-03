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Белгород оказался в пятерке самых комфортных городов России

Евгений КизиловСреда, 3 апреля 2024, 16:58
Белгород оказался в пятерке самых комфортных городов России
Последствия обстрела Белгорода 22 марта. Фото: Getty Images

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ опубликовало рейтинг российских городов по шкале комфорта: четвертую позицию среди городов не-миллионников неожиданно занял регулярно обстреливаемый Белгород.

Источник: Минстрой, "Новая газета"

Детали: На первых трех позициях в рейтинге — подмосковные Мытищи, городской округ Химки и Ярославль, Белгород — сразу за ними, за Белгородом — Тюмень и Грозный.

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В рейтинге комфортных малых городов есть также белгородские Шебекино и Грайворон, хорошо знакомые из сводок Минобороны об обстрелах.

Напомним: Ежедневно от губернатора Вячеслава Гладкова поступают сообщения об обстрелах территории Белгородской области и Белгорода. В частности, вечером 1 апреля власти города сообщили, что в Белгороде работала ПВО, в результате чего были ранены люди и получили повреждения дома.

Темы: Росcияобстрелвойнарейтинг
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