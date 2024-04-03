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Зеленский: Четко понимаем, к чему готовятся в России

Татьяна ОлейникСреда, 3 апреля 2024, 22:26
Зеленский: Четко понимаем, к чему готовятся в России
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 3 апреля сообщил, что Украина ясно понимает, зачем Россия будет собирать солдат в свою армию.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Постепенно планируем и нашу работу с партнерами на ближайшие месяцы – май и июнь должны стать временем активности ради Украины, ради того, чтобы достичь наших задач в этой войне.

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Четко понимаем, к чему готовятся в России, что они хотят, во что будут собирать солдат в свою армию. И у нас, у нас всех, у наших партнеров, должен быть сильный ответ на российские операции – любые российские операции. Мы должны победить в этой войне. Это исторический шанс Украины – сломать российский реваншизм, и мы имеем этот шанс воспользоваться. Ради надежной безопасности для наших детей".

Детали: Также глава государства сообщил, что заслушал длительный и детальный доклад Главкома Александра Сырского о действиях на ключевых направлениях, защите и укреплении позиций. Также обсудили ключевые планы оборонных и активных действий в ближайшее время.

Напомним: Зеленский заявил, что Россия на 1 июня готовится дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих.

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Темы: Зеленскийвойна
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