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В Украину из Болгарии экстрадировали организатора схем для уклонистов

Евгений КизиловВторник, 30 апреля 2024, 16:36
В Украину из Болгарии экстрадировали организатора схем для уклонистов
Экстрадированный подозреваемый. Фото: СБУ

Из Болгарии в Украину 25 апреля экстрадировали руководителя преступной группировки, которая занималась переправкой уклонистов за границу.

Источник: Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины в соцсетях

Детали: Экстрадиции добилась Кировоградская областная прокуратура.

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Речь идет о жителе Запорожской области, который подозревается в создании межрегиональной преступной организации, занимавшейся незаконными переправками военнообязанных за рубеж во избежание мобилизации.

По данным следствия, в состав группировки всего входило 8 человек. Они наладили механизм пересечения госграницы мужчинами призывного возраста за деньги на основании поддельных документов. Стоимость такой "услуги" составляла от 2 500 до 6 500 долларов с человека. Сумма зависела от срочности выезда.

Прежде всего речь идет о фиктивных медсправках о непригодности к службе. Кроме того, за деньги фигуранты предлагали своим клиентам выехать во временно оккупированную часть Запорожья под видом посещения родственников. Для этого уклонистов обеспечивали фальшивыми документами о якобы наличии близких родственников за линией фронта.

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За почти месяц такой деятельности зарегистрировано около 40 фактов незаконной переправки уклонистов за границу. Общая сумма "прибыли" составила около 9 млн грн.

Организатору сделки инкриминируется создание и руководство преступной организацией, незаконная переправка лиц через государственную границу Украины и подделка официальных документов.

Подозреваемый более двух лет скрывался от следствия в Евросоюзе. Благодаря сотрудничеству СБУ с европейскими партнерами фигуранта разыскали, задержали и вернули в Украину для привлечения к ответственности. Сейчас он находится под стражей.

В конце января 2023 года СБУ задержала в разных регионах Украины семерых его сообщников. Фигурант удаленно руководил их действиями, находясь за рубежом. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Темы: уклонистыэкстрадицияБолгарияУкраина
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