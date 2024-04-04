Вражеская атака на Харьков: во время повторного удара погибли трое спасателей

уничтоженная техника ГСЧС во время удара по Харькову ночью 4 апреля, фото: Олег Синегубов

В результате повторной вражеской атаки беспилотниками на Харьков погибли трое спасателей.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Терехова: "Есть предварительная информация о двух погибших. Также на месте одного из "прилетов" начался пожар".

Реклама:

Детали: Кроме того, на еще одном месте "прилета" обвалились плиты жилого дома.

По словам Терехова, пока известно о трех "прилетах" по жилым домам.

Обновлено. Прямая речь Терехова: "Уже трое погибших, предварительно - все работники ГСЧС, которые приехали ликвидировать последствия обстрела жилых домов".

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Синегубова: "Во время повторного удара оккупантов по Харькову погибли трое спасателей!

Враг нанес еще один удар во время ликвидации последствий".

Обновлено в 2:50: Терехов подтвердил информацию о трех погибших спасателях. Также он сообщил, что еще один спасатель получил ранения.

Пострадала техника ГСЧС, - добавил мэр.

Что предшествовало: В ночь на 4 апреля во время объявленной воздушной тревоги в Харькове прогремели взрывы.