Вражеская атака на Харьков: во время повторного удара погибли трое спасателей
В результате повторной вражеской атаки беспилотниками на Харьков погибли трое спасателей.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава ОВА Олег Синегубов
Прямая речь Терехова: "Есть предварительная информация о двух погибших. Также на месте одного из "прилетов" начался пожар".
Детали: Кроме того, на еще одном месте "прилета" обвалились плиты жилого дома.
По словам Терехова, пока известно о трех "прилетах" по жилым домам.
Обновлено. Прямая речь Терехова: "Уже трое погибших, предварительно - все работники ГСЧС, которые приехали ликвидировать последствия обстрела жилых домов".
Прямая речь Синегубова: "Во время повторного удара оккупантов по Харькову погибли трое спасателей!
Враг нанес еще один удар во время ликвидации последствий".
Обновлено в 2:50: Терехов подтвердил информацию о трех погибших спасателях. Также он сообщил, что еще один спасатель получил ранения.
Пострадала техника ГСЧС, - добавил мэр.
Что предшествовало: В ночь на 4 апреля во время объявленной воздушной тревоги в Харькове прогремели взрывы.