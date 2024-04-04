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Оккупанты атаковали Украину 20 "Шахедами", 11 сбили − Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 4 апреля 2024, 08:16
Оккупанты атаковали Украину 20 Шахедами, 11 сбили − Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Ночью 4 апреля Россия применила против Украины 20 дронов-камикадзе "Шахед", 11 из них удалось уничтожить.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 20 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 ударных БпЛА были уничтожены".

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Темы: ШахедПВО
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