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Последствия массированной атаки "Шахедов" на Харьков: 4 погибших, 12 раненых

Ольга Глущенко, Ирина БалачукЧетверг, 4 апреля 2024, 07:24
Последствия массированной атаки Шахедов на Харьков: 4 погибших, 12 раненых
последствия массированной атаки "Шахедов" на Харьков, фото: ГСЧС

Ночью 4 апреля Россия запустила на Харьков несколько волн "Шахедов", в результате массированной атаки погибли 3 спасателей и гражданская женщина, 10 людей ранены. 

Источник: ГСЧС Украины, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Детали: В спасательной службе отмечают, что в результате вражеских ударов повреждения получили жилые дома мирных граждан. Погибла жительница жилого дома, есть пострадавшие. На месте прилетов возникли пожары.

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фото: ГСЧС

Дословно: "Спасатели, прибывшие по вызову на один из адресов, подверглись повторному удару беспилотниками. Двое из них от полученных ранений погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу".

 
фото: ГСЧС

Еще один спасатель получил ранения. Повреждены три единицы техники ГСЧС.

 
фото: ГСЧС

Дополнено: Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеской дроновой атаки еще по меньшей мере 10 человек получили ранения. Повреждены многоэтажки и дома частного сектора.

ВИДЕО ДНЯ

Утром мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что один из дронов попал в многоэтажку и повредил внешнюю стену. 

 
Фото из Telegram Игоря Терехова

По состоянию на 7 утра 4 погибших и 12 пострадавших. 

 
Фото из Telegram Игоря Терехова

Темы: ХарьковШахедГСЧС
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