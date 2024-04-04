Украина вернула еще четырех детей с временно оккупированной Херсонщины

С временно оккупированной территории Херсонской области на подконтрольную Украине территорию вернули еще четверых детей.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Это - 14-летняя девочка, которая имеет инвалидность, 12-летний мальчик и два юноши 15-ти лет".

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фото: уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец

Детали: Сообщается, что родителей заставляли отдать детей в российскую школу и получить паспорт РФ. Также ребят поставили на воинский учет, чтобы потом призвать их в ряды оккупационной армии.

фото: уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец

По словам главы Херсонской ОВА, сейчас семьи в безопасном месте. С ними работают медики и психологи. С начала 2024 года удалось вернуть 52 ребенка с временно оккупированной Херсонщины, добавил Прокудин.





