Опрос: в феврале резко уменьшилось количество тех, кто одобряет деятельность Зеленского

В феврале, по сравнению с сентябрем 2023 года, доля украинцев, которые полностью одобряют деятельность президента Украины Владимира Зеленского, снизилась с 42% до 22%, свидетельствуют результаты опроса.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, проведенного 17-21 февраля 2024 года

Детали: По результатам опроса, 22% украинцев полностью одобряют деятельность президента. 15% наоборот, совсем недовольны действиями Зеленского.

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Также, как свидетельствует инфографика, обнародованная социологами, 41% респондентов ответили, что "скорее одобряют" деятельность президента, а 18% - "скорее не одобряют". 4% украинцев отметили, что им сложно ответить.

Отмечается, что в сентябре 2023 года полностью поддерживали президента 42%. За пять месяцев этот показатель снизился на 20 процентных пунктов с 42% до 22%.

Справка: Опрос проводился с 17 по 21 февраля 2024 года методом телефонных интервью с использованием компьютера.

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Всего было опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий, в возрасте 18 лет и старше. Выборка не включает украинцев, которые сейчас не находятся в Украине.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2.2%. Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).

Напомним, 8 февраля Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Новым главнокомандующим ВСУ президент назначил генерал-полковника Александра Сырского. По результатам опроса КМИС, увольнение Залужного повлияло на доверие к Зеленскому.