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НАТО: Украинские дроны вывели из строя 10% нефтепереработки в РФ

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 4 апреля 2024, 19:17
НАТО: Украинские дроны вывели из строя 10% нефтепереработки в РФ
Пожар на Новошахтинском НПЗ в России. Фото: росСМИ

По оценкам НАТО, удары украинских дронов вывели из строя минимум 10% нефтеперерабатывающей инфраструктуры России.

Источник: чиновник Альянса журналистам на условиях анонимности, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя

Детали: Собеседник отметил, что в марте Россия заметно увеличила импорт бензина из Беларуси и ввела шестимесячный запрет на его экспорт, чтобы стабилизировать внутренние цены. Также Москва не исключает увеличения экспорта сырой нефти, поскольку не может перерабатывать ее в достаточных количествах.

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"Удары, вероятно, вывели из строя более 10% российских нефтеперерабатывающих мощностей, а возможно, и более 15%. И, в зависимости от масштаба повреждений, ремонт может занять значительное время и потребовать значительных затрат", – добавил чиновник НАТО.

Он также обратил внимание на то, что некоторые удары украинских беспилотников осуществлялись на расстоянии более 1000 километров, что подчеркивает масштаб атак.

"Думаю, что в дальнейшем все меньше и меньше таких объектов российской энергетической инфраструктуры будут защищены от потенциальных ударов, а на российскую экономику в этой сфере будет оказываться все большее и большее влияние", – подытожил собеседник.

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Агентство Reuters ранее сообщило, что российские нефтяные компании испытывают трудности с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов из-за западных санкций, а их проблемы могут усугубиться из-за атак украинских беспилотников.

В Госдепе Соединенных Штатов отказались комментировать, призывали ли США Украину не атаковать российские НПЗ, однако отметили, что Вашингтон не поддерживает удары по объектам на территории РФ.

Темы: УкраинаРосcиянефтьНАТО
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