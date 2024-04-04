Зеленский: Усиление ПВО для Харьковщины и Сумщины – это неотложная потребность

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил 4 апреля с военными о том, как дать Харькову больше защиты ПВО.

Источник: обращение президента 4 апреля

Прямая речь: "Говорил сегодня с военными относительно того, как дать больше защиты Харькову – именно с точки зрения ПВО. Такая же задача у всех наших дипломатов. Усиление ПВО для Харькова, всей Харьковщины, Сумщины, южных регионов – это абсолютно неотложная потребность.

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И я благодарю каждую страну, каждого лидера, которые сейчас в коммуникации с нами ищут возможности помощи. Это совершенно неприемлемо, что столько стран мира до сих пор думают, как противодействовать террору, хотя не хватает нескольких политических решений – нескольких систем ПВО, которые могли бы принципиально изменить ситуацию. Продолжим работу с партнерами".

Детали: Отдельно Зеленский заслушал доклад нового руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко по поводу конкретных действий в должности, конкретной работы СВР.

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Также глава государства назвал удар по Харькову ночью 4 апреля "подлой российской тактикой".

Прямая речь: "Конечно, в течение дня были необходимы доклады по ситуации в областях. Особое внимание - Харькову, последствиям российских ударов по городу. Сегодня из-за удара "шахедов" по обычной жилой застройке, к сожалению, четыре человека погибли, из них трое - спасатели нашей ГСЧС Украины. Ребята прибыли на вызов после первого удара, и произошло второе попадание. Подлая российская тактика. Мои соболезнования всем родным и близким".