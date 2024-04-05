Байден провел "предупредительный" разговор с Нетаньяху

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил его, что дальнейшая политика Штатов в отношении Сектора Газа будет зависеть от того, что Израиль будет делать для предотвращения жертв среди гражданских.

Источник: "Европейская правда", коммюнике Белого дома по итогам разговора

Детали: Байден назвал недопустимыми удары по гуманитарным работникам и общую гуманитарную ситуацию, сложившуюся в секторе Газа.

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Дословно: "(Байден) четко подчеркнул необходимость того, чтобы Израиль объявил и реализовал серию конкретных и измеримых шагов для решения проблем, связанных с нанесением вреда гражданским, гуманитарными проблемами и безопасностью волонтеров. Он дал понять, что политика США в отношении Газы будет определяться нашей оценкой неотложных действий Израиля по этим направлениям".

Еще детали: Президент США также подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня для улучшения гуманитарной ситуации и призвал Нетаньяху дать полномочия переговорщикам для безотлагательного достижения договоренности, что позволит освободить заложников.

Байден и Нетаньяху говорили также о публичных угрозах Ирана в адрес Израиля.

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Со своей стороны госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что ужасный удар по World Central Kitchen, произошедший на этой неделе, был не первым подобным инцидентом. Но он должен стать последним.

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