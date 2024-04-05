Россияне дважды за ночь запускали "Шахеды" на юг и били баллистикой на востоке

В ночь на пятницу военные фиксировали группу ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Затока), в нескольких областях объявлена угроза баллистики.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Угроза применения баллистического вооружения была объявлена в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

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Впоследствии опасность была объявлена в Полтавской области.

3.50 БПЛА в Белгород-Днестровском районе Одесской области, курс северный.

Во время тревоги в Одесской области были слышны взрывы.

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В 4:24 военные объявили отбой угрозы.

Напомним: