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Россияне дважды за ночь запускали "Шахеды" на юг и били баллистикой на востоке

Алена ИвашкивПятница, 5 апреля 2024, 03:36
Россияне дважды за ночь запускали Шахеды на юг и били баллистикой на востоке
фото: Getty Images

В ночь на пятницу военные фиксировали группу ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Затока), в нескольких областях объявлена угроза баллистики.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Угроза применения баллистического вооружения была объявлена в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

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Впоследствии опасность была объявлена в Полтавской области.

3.50 БПЛА в Белгород-Днестровском районе Одесской области, курс северный.

Во время тревоги в Одесской области были слышны взрывы.

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В 4:24 военные объявили отбой угрозы.

Напомним:

  • В ночь на пятницу около полуночи россияне запустили "Шахеды" из оккупированной части Херсонской области в направлении Днепропетровской. Воздушная тревога продолжалась около двух часов.

Темы: беспилотникиШахедвойна
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