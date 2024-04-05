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Воздушные силы уничтожили все 13 "Шахедов", которыми Россия атаковала Украину

Ирина БалачукПятница, 5 апреля 2024, 07:12
Воздушные силы уничтожили все 13 Шахедов, которыми Россия атаковала Украину
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Ночью 5 апреля российские оккупанты атаковали Украину 5 ракетами и 13 дронами-камикадзе "Шахед", все вражеские дроны удалось сбить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram 

Дословно ВС: "В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты все 13 "Шахедов" в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях".

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Детали: Защитники уточнили, что две зенитные управляемые ракет С-300/С-400 и 3 баллистические ракеты "Искандер-М" оккупанты запустили из Белгородской области РФ, а беспилотниками атаковали с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

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Темы: ШахедВоздушные силы ВСУ
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