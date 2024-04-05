Дроны СБУ атаковали аэродром с российскими самолетами: 6 уничтожены – источник

Атаку на аэродром в российском Морозовске провела Служба безопасности Украины вместе со структурами Сил обороны, по данным источников, по меньшей мере 6 самолетов уничтожены.

Источник: собеседник "Украинской правды" в СБУ

Детали: По данным источника, на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-34 и истребители Су-27. Эти самолеты Россия использует, в частности и для того, чтобы сбрасывать КАБы по позициям ВСУ и прифронтовым украинским городам.

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Прямая речь: "Уничтожено не менее 6 военных самолетов РФ, а еще 8 получили существенные повреждения. Кроме техники, около 20 военных россиян стали "двухсотыми" или "трехсотыми".

* В новости уточнен вид самолетов врага.

Что предшествовало: Местные власти сообщили, что в ночь на 5 апреля беспилотники атаковали военный аэродром в Морозовске Ростовской области.

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Очевидцы сообщали о многочисленных беспилотниках и насчитали более 60 взрывов. В нескольких районах исчез свет.