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Россияне убили 2 мирных жителей в Нью-Йорке − ОВА

Ирина БалачукПятница, 5 апреля 2024, 11:30
Россияне убили 2 мирных жителей в Нью-Йорке − ОВА
ФОТО ИЗ TELEGRAM ВАДИМА ФИЛАШКИНА

Российские оккупанты обстреливали Донецкую область: 2 жителей Нью-Йорка погибли, еще по меньшей мере 8 человек в области получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь Филашкина: "Бахмутский район. В Нью-Йорке 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 37 домов и 2 админздания". 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ВАДИМА ФИЛАШКИНА

Детали: Били захватчики также по Покровскому району: в Дачном Кураховской общины повреждены 3 дома и складское помещение, в Покровске ранены 5 человек, повреждены 17 частных домов.

В Лимане россияне повредили дом, в Николаевке Константиновской общины ранили человека и повредили 4 дома. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ВАДИМА ФИЛАШКИНА

В Часовоярской общине повредили 14 частных домов, 4 многоэтажки, промышленное здание, инфраструктурный объект и 2 нежилых помещения.

ВИДЕО ДНЯ

В Северске в результате российских обстрелов повреждены 2 нежилых здания. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ВАДИМА ФИЛАШКИНА

"Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 394 человека, в том числе 18 детей", − подытожил Филашкин.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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