Россияне убили 2 мирных жителей в Нью-Йорке − ОВА
Российские оккупанты обстреливали Донецкую область: 2 жителей Нью-Йорка погибли, еще по меньшей мере 8 человек в области получили ранения.
Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram
Прямая речь Филашкина: "Бахмутский район. В Нью-Йорке 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 37 домов и 2 админздания".
Детали: Били захватчики также по Покровскому району: в Дачном Кураховской общины повреждены 3 дома и складское помещение, в Покровске ранены 5 человек, повреждены 17 частных домов.
В Лимане россияне повредили дом, в Николаевке Константиновской общины ранили человека и повредили 4 дома.
В Часовоярской общине повредили 14 частных домов, 4 многоэтажки, промышленное здание, инфраструктурный объект и 2 нежилых помещения.
В Северске в результате российских обстрелов повреждены 2 нежилых здания.
"Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 394 человека, в том числе 18 детей", − подытожил Филашкин.