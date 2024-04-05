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Украину не пригласят в НАТО на вашингтонском саммите, чтобы не втянуться в войну - NYT

Иванна Костина, Станислав ПогориловПятница, 5 апреля 2024, 14:15
Украину не пригласят в НАТО на вашингтонском саммите, чтобы не втянуться в войну - NYT
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты и Германия не изменили своей позиции относительно приглашения Украины в НАТО, поэтому этого не произойдет на саммите в Вашингтоне. Альянс не желает принимать нового члена, который через пакт о коллективной безопасности может втянет его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

Источник: материал The New York Times, передает "Европейская правда"

Детали: Издание отмечает, что Соединенные Штаты и Германия по-прежнему выступают против приглашения Украины в НАТО на саммите Альянса в Вашингтоне, как это было и на прошлогоднем саммите в Вильнюсе.

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По данным NYT, они даже хотят, чтобы этот вопрос был снят с повестки дня в июле, несмотря на то, что аналогичный процесс относительно членства Украины в ЕС был одобрен прошлой зимой.

Как отмечается в публикации, основные усилия сейчас направлены на четкое определение условий, которые Украина должна выполнить, чтобы начать переговоры с НАТО, однако они еще не продвинулись вперед.

Темы: НАТОУкраинавойна
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