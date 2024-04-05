Минобороны разрабатывает приложение для военных Армия+: что в него будет входить и когда заработает

Власти разрабатывают мобильное приложение для украинских военнослужащих "Армия+", в котором планируют объединить ряд услуг, от подачи рапорта в два клика и использования удостоверения военнослужащего до получения документа УБД или заказа боеприпасов; релиз приложения запланирован на лето.

Источник: заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью АрмияInform

Прямая речь Черногоренко: "После запуска кабинета военнообязанного мы сможем наконец автоматизировать услугу УБД − теперь это будет подача заявки в несколько кликов и получение электронного документа в проекте "Армия+". Теперь этот процесс не будет длиться месяцами, а до нескольких дней. Потому что это о достоинстве и это о том, что государство может делать человечные сервисы для своих граждан".

Реклама:

Детали: По словам заместителя министра "Армия+" − это флагманский продукт ее команды, поэтому они "каждый день собираются и думают, как быстрее это сделать, как создать приложение для военных, как это станет их ключом к цифровому оружию, ко всем программам, системам и т.д.".

Прямая речь Черногоренко: "Меня вдохновляет идея электронных рапортов − и я работаю, чтобы это воплотить в реальность. Электронный рапорт − это когда военнослужащий пишет рапорт не рукой, а потом его рвут у него перед глазами. Электронный рапорт − это когда военный в два клика отправляет документ своему командиру и получает в ответ галочку: принял к обработке командир этот рапорт или нет".

Детали: По ее словам, "Армия+" должна стать центральным продуктом цифровизации.

ВИДЕО ДНЯ

Сюда также должна подтягиваться медицинская карта, зарплата − и все, что "является экосистемой для военнослужащего".

Кроме того, в "Армию+" хотят добавить опцию эвакуироваться. По словам замминистра, человеку необходимо будет подать сигнал − и его заберут, например, на ближайший стабилизационный пункт и окажут необходимую медицинскую помощь.

Черногоренко добавила, что разработчики особое внимание уделяют защите персональных данных.

"Само мобильное приложение является своеобразным предохранителем от утечек, потому что имеет специфическую архитектуру, которая позволяет защитить агрегацию данных о человеке.

Безопасность данных − это наш топ-приоритет. И мы готовы пожертвовать частично сроками релиза в пользу безопасности. Сенситивность этих данных является для нас первоочередно важной", − заверила заместитель министра.

Сообщается, что приложение "Армия+" создают четыре отдельные команды − всего более 100 человек, − которые работают по разным направлениям. По словам Черногоренко, в ее цифровой команде "каждый третий − это участник боевых действий", поэтому они четко понимают, что нужно военным, ведь делают "системы руками военных".

На вопрос, какое госпредприятие на постоянной основе будет поддерживать функционал приложения, заместитель министра обороны ответила, что хочет оставить его в экосистеме ГП "Цифровая армия".

"Оно (ГП "Цифровая Армия" − ред.) сейчас находится на стадии формирования. Это будет такое ГП как, например, ГП "Прозоро" или ГП "Дія". Это будут качественные, современные команды, которые будут поддерживать продукты и развивать их. Так, у нас появится еще одно мощное предприятие в стране", − пояснила Черногоренко.

Также планируется, что приложение "Армия+" будет сначала для ВСУ, а позже − для всех Сил обороны.

Запуск приложения планируют на лето.

Прямая речь Черногоренко: "Мы хотим сделать это максимально быстро. Месяц не скажу, но делаем все, чтобы это было как можно раньше. Чтобы это была середина лета − а мы уже вышли в релиз и могли дать возможность пользоваться.

Потому что, например, электронные рапорты − это для нас очень-очень критично. Ведь большинство процессов в армии проходят через бумажные рапорты. И это абсолютно недружественная процедура: рапорт пишется от руки, ты не можешь отследить, когда его рассмотрят, когда подпишут и т.д.".

Она подчеркнула, что рапорты − это "ключевой продукт".

"Также мы думаем над тем, как, находясь в окопе, военный сможет заказать себе боеприпасы, например", − добавила заместитель министра.

Что касается автоматизации получения УБД, то запуск этой услуги планируют на осень.

"При положительном сценарии − это осень. Нам нужно сделать бэкэндовую часть, которая будет фиксировать по сути боевое распоряжение для военнослужащего. Здесь нужно будет достаточно поработать", − подытожила Черногоренко.

Предыстория: