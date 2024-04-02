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Президент подписал закон об электронном кабинете военнообязанного

Татьяна ОлейникВторник, 2 апреля 2024, 18:32
Президент подписал закон об электронном кабинете военнообязанного
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: В карточке соответствующего законопроекта №10062 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения" отмечается, что 2 апреля закон вернули в ВР с подписью президента.

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Что предшествовало: Верховная Рада 16 января поддержала в целом проект закона о создании единого электронного реестра военнообязанных и автоматическое получение удостоверения участника боевых действий.

В Министерстве обороны Украины заявили, что планируют запустить электронный кабинет военнообязанного во втором квартале 2024 года.

По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, в кабинете военнообязанного будет возможность обновить данные без посещения территориальных центров комплектации и дальше эти данные уже будут использовать ТЦК.

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Темы: мобилизацияВоенное положениевойнаЗеленский
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