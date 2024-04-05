Россия ударила по Запорожью: есть пострадавшие

Российские войска в пятницу днем атаковали город Запорожье, в результате чего, предварительно, пострадали 6 человек.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в соцсетях

Прямая речь: "Вражеская атака на Запорожье. Есть пострадавшие".

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Детали: Федоров не уточнил количество и характер ранений пострадавших.

В 14:44 он написал, что в Запорожской области была объявлена воздушная тревога, в 15:18 сообщил, что в Запорожье прогремели два взрыва, затем сказал о пострадавших.

В 15:56 глава ОГА написал об отбое воздушной тревоги, а уже в 16:01 - о начале повторной тревоги.

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Обновлено: Предварительно, в результате атаки получили ранения шесть человек. Повреждены три многоэтажки, дом в частном секторе, общежитие и заведение торговли, сообщает в Telegram секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Что предшествовало: 11 марта российские оккупанты обстреляли Степненскую сельскую громаду Запорожской области, в результате чего погиб мирный житель.