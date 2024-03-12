Россияне ударили "Искандерами" и убили мирного жителя в пригороде Запорожья
Вторник, 12 марта 2024, 11:14
Российские оккупанты обстреляли Степненскую сельскую общину Запорожской области 11 марта, в результате чего погиб мирный житель.
Источник: Запорожская областная прокуратура
Дословно прокуратура: "По предварительной информации, враг использовал ракеты типа Искандер-М. В результате вражеской атаки погиб местный житель".
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Детали: Взрывная волна и обломки повредили гражданскую инфраструктуру.
Прокуратура по данному факту начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).