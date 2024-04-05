Из-за российского удара по Запорожью погибли 4 человека и больше 20 ранены

Четверо мирных жителей Запорожья погибли и больше 20 получили ранения в результате российских обстрелов города в пятницу.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в соцсетях

Прямая речь: "Россияне убили двух мирных людей – женщину и мужчину".

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Детали: По предварительным данным Федорова, также в результате российской атаки по Запорожью получили ранения шесть человек:

9-летний мальчик и его 36-летняя мама;

юноши 20-ти и 22-х лет – в состоянии средней тяжести;

55-летняя женщина и 51-летний мужчина – в тяжелом состоянии.

Все в больнице. Медики оказывают им необходимую помощь.

Федоров также опубликовал фотографию последствий удара. На ней можно увидеть разрушенное помещение, похожее на кафе.

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Обновлено: Глава ОВА сообщил, что количество погибших возросло до трех, а раненых – до тринадцати. Из них четверо в тяжелом состоянии.

В МВД сообщили, что по Запорожью армия РФ ударила сначала тремя ракетами, затем повторно – еще двумя.

Фото нацполиции

Фото нацполиции

Фото нацполиции

Обновлено в 18:57: В Запорожской ОВА сообщили, что количество раненых выросло до 19-ти.

До трьох зросла кількість поранених через російський удар по Запоріжжю. Ще 19 людей поранені.



Відео - Запорізька ОВА pic.twitter.com/8wLEwIdoT7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 5, 2024

Обновлено в 20:47: Федоров сообщил, что количество погибших возросло до четырех. Более 20 человек травмированы.

Что предшествовало: Ранее в пятницу глава Запорожской ОГА сообщил о российской атаке на областной центр. Он также рассказал, что есть пострадавшие, но деталей не давал.