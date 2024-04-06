Харьков под вражеским обстрелом: в городе есть попадание, горят автомобили

В ночь на субботу в Харькове прогремели взрывы. В городе зафиксированы попадания рядом с жилой застройкой.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, Воздушные силы ВСУ

Детали: По информации Терехова, Харьков под обстрелом, в городе слышны взрывы.

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Синегубов также сообщил, что оккупанты наносят удары по Харькову.

В Харькове и области объявлена опасность применения баллистического вооружения.

00.48 Синегубов сообщил, что зафиксированы попадания рядом с жилой застройкой в Харькове. По его словам, все профильные службы работают на местах. Относительно пострадавших информация уточняется.

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В Дергачевской общине оккупанты попали ракетой в магазин, горят автомобили. Пострадавших нет.

Дополнено: В 2:23 в Харькове прозвучала повторная серия взрывов.

В полиции попросили не покидать укрытие до отбоя воздушной тревоги.