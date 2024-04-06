Харьков под вражеским обстрелом: в городе есть попадание, горят автомобили
В ночь на субботу в Харькове прогремели взрывы. В городе зафиксированы попадания рядом с жилой застройкой.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, Воздушные силы ВСУ
Детали: По информации Терехова, Харьков под обстрелом, в городе слышны взрывы.
Синегубов также сообщил, что оккупанты наносят удары по Харькову.
В Харькове и области объявлена опасность применения баллистического вооружения.
00.48 Синегубов сообщил, что зафиксированы попадания рядом с жилой застройкой в Харькове. По его словам, все профильные службы работают на местах. Относительно пострадавших информация уточняется.
В Дергачевской общине оккупанты попали ракетой в магазин, горят автомобили. Пострадавших нет.
Дополнено: В 2:23 в Харькове прозвучала повторная серия взрывов.
В полиции попросили не покидать укрытие до отбоя воздушной тревоги.