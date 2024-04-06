Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Харьков под вражеским обстрелом: в городе есть попадание, горят автомобили

Алена ИвашкивСуббота, 6 апреля 2024, 00:29
Харьков под вражеским обстрелом: в городе есть попадание, горят автомобили
фото: Дмитрий Ларин, УП

В ночь на субботу в Харькове прогремели взрывы. В городе зафиксированы попадания рядом с жилой застройкой.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, Воздушные силы ВСУ

Детали: По информации Терехова, Харьков под обстрелом, в городе слышны взрывы.

Реклама:

Синегубов также сообщил, что оккупанты наносят удары по Харькову.

В Харькове и области объявлена опасность применения баллистического вооружения.

00.48 Синегубов сообщил, что зафиксированы попадания рядом с жилой застройкой в Харькове. По его словам, все профильные службы работают на местах. Относительно пострадавших информация уточняется.

ВИДЕО ДНЯ

В Дергачевской общине оккупанты попали ракетой в магазин, горят автомобили. Пострадавших нет.

Дополнено: В 2:23 в Харькове прозвучала повторная серия взрывов.

В полиции попросили не покидать укрытие до отбоя воздушной тревоги.

Темы: Харьковракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия добивает украинскую маневренную генерацию: что будет с Украиной при полном уничтожении ТЭС

В ООН заговорили об "экзистенциальной угрозе для народа Украины"

ISW: Недостаток ПВО ведет к медленным, но уверенным победам РФ на фронте

видео"Я что кого-то сбил?": ВРП показала видео с места смертельного ДТП с участием Тандыра

Кулеба: Мы бы не потеряли Трипольскую ТЭС, если бы имели достаточное количество Patriot

Поколение мужчин до 30 лет является наименее многочисленным для Украины, это угрожает мобилизации – NYT

Все новости...
Харьков
В Харькове из-за попадания "Шахеда" количество погибших возросло до шести
В Харькове из-за российского обстрела два человека погибли, восемь госпитализированы
Последние новости
09:44
Министр обороны Германии сравнил Путина с Гитлером
09:22
Китайские банки начали блокировать платежи из России за электронику − СМИ
09:20
Российские хакеры получили доступ к переписке агентств США с Microsoft
08:58
Спецкомиссия в Польше пожаловалась в прокуратуру на бывших премьера и министра юстиции
08:57
РФ для пополнения потерь отправляет на войну военных Тихоокеанского флота - ГУР
08:49
Мы еще не присвоили себе государство. Но у нас есть наша власть, а не российский губернатор – Наталья Кривда
08:41
Удар россиян по Николаеву: раненый мужчина умер в больнице
08:20
Россия добивает украинскую маневренную генерацию: что будет с Украиной при полном уничтожении ТЭС
08:07
Силы обороны за сутки отминусовали 840 оккупантов и 34 артсистемы
07:55
Сейм Польши начал обсуждение проектов о либерализации абортов
Все новости...
Реклама: