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В Харькове из-за попадания "Шахеда" количество погибших возросло до шести

Алена ИвашкивСуббота, 6 апреля 2024, 06:41
В Харькове из-за попадания Шахеда количество погибших возросло до шести
Попадание "Шахеда" в Харькове, фото: Нацполиция

Из-за ночного удара по Шевченковскому району Харькова погибло шесть человек. Еще 10 жителей города ранены.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов

Детали: "Шахеды" попали по жилой застройке - повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и авто. 

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Прямая речь Терехова: "Этот удар по мирным жителям Харькова в очередной раз доказывает, что Россия государство-террорист".

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Темы: ракетный ударвоздушная тревогаХарьков
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