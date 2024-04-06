В Харькове из-за попадания "Шахеда" количество погибших возросло до шести

Из-за ночного удара по Шевченковскому району Харькова погибло шесть человек. Еще 10 жителей города ранены.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов

Детали: "Шахеды" попали по жилой застройке - повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и авто.

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Прямая речь Терехова: "Этот удар по мирным жителям Харькова в очередной раз доказывает, что Россия государство-террорист".

Напомним:

В результате обстрела в Харькове повреждены шесть многоэтажек, АЗС, магазин, автомобиль.