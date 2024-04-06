В Харькове из-за российского обстрела два человека погибли, восемь госпитализированы

В Харькове в результате вражеского обстрела, который произошел около 00:20, погибли двое гражданских мужчин.

Источник: Полиция Харьковской области, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Детали: Граждан с травмами и осколочными ранениями доставлены в больницу. Среди пострадавших две женщины и пятеро мужчин.

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Полиция Харьковской области

Личность погибших человека устанавливается.

Повреждены многоэтажки, горит магазин.

Полиция Харьковской области

На местах попаданий работают все профильные службы. Полицейские документируют факты очередных преступлений военных РФ.

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Дополнено: Количество раненых возросло до восьми. С взрывными травмами, осколочными ранениями их доставили в больницы города. Среди раненых две женщины 25 и 52 лет, шесть мужчин в возрасте от 23 до 76 лет.

Полиция Харьковской области

В результате обстрела в Харькове повреждены шесть многоэтажек, АЗС, магазин, автомобиль.

В поселке Малая Даниловка без пострадавших. Повреждено частное домовладение.

На местах событий работают следователи, криминалисты, взрывотехники. Они собирают вещественные доказательства, документируют последствия вражеских обстрелов.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним: