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В Харькове из-за российского обстрела два человека погибли, восемь госпитализированы

Алена ИвашкивСуббота, 6 апреля 2024, 02:42
В Харькове из-за российского обстрела два человека погибли, восемь госпитализированы
Фото иллюстративное: Силы обороны юга

В Харькове в результате вражеского обстрела, который произошел около 00:20, погибли двое гражданских мужчин.

Источник: Полиция Харьковской области, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Детали: Граждан с травмами и осколочными ранениями доставлены в больницу. Среди пострадавших две женщины и пятеро мужчин. 

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Полиция Харьковской области

Личность погибших человека устанавливается. 

Повреждены многоэтажки, горит магазин.

 
Полиция Харьковской области

На местах попаданий работают все профильные службы. Полицейские документируют факты очередных преступлений военных РФ.

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Дополнено: Количество раненых возросло до восьми. С взрывными травмами, осколочными ранениями их доставили в больницы города. Среди раненых две женщины 25 и 52 лет, шесть мужчин в возрасте от 23 до 76 лет.

 
Полиция Харьковской области

В результате обстрела в Харькове повреждены шесть многоэтажек, АЗС, магазин, автомобиль.

В поселке Малая Даниловка без пострадавших. Повреждено частное домовладение.

На местах событий работают следователи, криминалисты, взрывотехники. Они собирают вещественные доказательства, документируют последствия вражеских обстрелов. 

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним: 

Темы: Харьковракетный удар
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