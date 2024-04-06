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Слідство.Інфо: СБУ использовала военкомат как месть против журналиста из-за расследования

Роман ПетренкоСуббота, 6 апреля 2024, 09:59
Слідство.Інфо: СБУ использовала военкомат как месть против журналиста из-за расследования
фото: slidstvo.info

В понедельник 1 апреля в Оболонском районе Киева к журналисту "Слідства.Інфо" Евгению Шульгату подошли сотрудники ТЦК и пытались вручить повестку.

Источник: "Слідство.Інфо"

Детали: В разговоре военнослужащие отметили, что недавно Евгению исполнилось 27 лет и он не пришел в ТЦК обновить данные.

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Журналист все фиксировал на камеру, но повестку не взял. Военные зафиксировали отказ и ушли.

Журналисты достали видео с камеры наблюдений. На нем видно, что в 21:08 журналист заходит в торговый центр.

Уже через несколько минут в супермаркет заходят двое сотрудников ТЦК. Вместе с ними - мужчина в гражданской одежде. Журналисты считают, что человек в штатском давал указания сотрудникам ТЦК.

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Пока журналист находится в супермаркете, мужчина в штатском ходит возле касс, а затем быстро возвращается к военным. Активно жестикулирует, показывая военным в разные стороны и покидает торговый центр. Меньше чем через минуту военные подошли к журналисту.

Из увиденного можно сделать вывод, что этот человек указывает военным на Евгения Шульгата. Когда сотрудники ТЦК подошли к журналисту, они назвали его по имени.

Журналисты "Слідства.Інфо" идентифицировали представителей Соломенского ТЦК.

Один из них подтвердил, что работает именно в этом ТЦК, однако на вопрос о событиях в торговом центре отвечать отказался. Сказал, что такие вопросы - только через командование. Так же отреагировал и его коллега.

Военнослужащие не согласились назвать лицо, которое указывало им, кому именно надо вручить повестку. Мы отправили запрос с подробными вопросами по инциденту в Генштаб ВСУ. Возможно там объяснят, на каких основаниях этот человек в гражданской одежде отдает указания военнослужащим.

Источники журналистов помогли понять, кто именно тот человек, который руководил представителями ТЦК. Это мог быть Алексей Владимирович Биленко - человек, близкий к Илье Витюку и работающий в департаменте кибербезопасности СБУ.

То есть в департаменте, который возглавляет Витюк - фигурант расследования Евгения Шульгата.

Алексей Биленко не ответил на звонки журналистов, а после сообщений в мессенджерах заблокировал их.

Журналисты планируют подать заявление в полицию.

Напомним: Журналисты-расследователи "Следствия.Инфо" нашли у супруги Витюка приобретенную в декабре 2023 года квартиру за более 20 миллионов гривен. Хотя в декларации должностного лица указано, что за квартиру уплатили 12,8 миллионов гривен.

Темы: СБУмобилизацияТЦКСМИ
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