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Удар РФ по Запорожью: количество раненых возросло

Роман ПетренкоСуббота, 6 апреля 2024, 10:39
Удар РФ по Запорожью: количество раненых возросло
фото: НПУ

По состоянию на утро субботы известно по меньшей мере о 23 раненых гражданах, среди них - двое детей и полицейский в результате удара россиян по Запорожью 5 апреля.

Источник: Нацполиция области, ОВА

Детали: НПУ сообщила о 23 раненых, ОВА тем временем пишет о 25.

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В полиции уточнили, что из четырех погибших, о которых было известно накануне, погибли двое мужчин и две женщины

Полицейские продолжают работать на местах попаданий, а также открыли дело по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

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Темы: Запорожьеобстрел
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