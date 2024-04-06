Удар РФ по Запорожью: количество раненых возросло

По состоянию на утро субботы известно по меньшей мере о 23 раненых гражданах, среди них - двое детей и полицейский в результате удара россиян по Запорожью 5 апреля.

Источник: Нацполиция области, ОВА

Детали: НПУ сообщила о 23 раненых, ОВА тем временем пишет о 25.

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В полиции уточнили, что из четырех погибших, о которых было известно накануне, погибли двое мужчин и две женщины

Полицейские продолжают работать на местах попаданий, а также открыли дело по статье "Нарушение законов и обычаев войны".